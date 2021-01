Covid: studio,in Usa si temono altri 115mila morti in 1 mese

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 2 - Altri 115 mila americani potrebbero morire di Covid-19 nel prossimo mese: lo riferisce la Cnn riportando le proiezioni dell'University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation, dopo che gli Stati Uniti hanno varcato la soglia dei 20 milioni di casi e si stanno avvicinando alle 350 mila vittime. Per fare una comparazione oltre 77.500 persone sono morte in dicembre, il mese col bilancio più letale da quando è scoppiata la pandemia. (ANSA).