Trump e Melania rientrano in anticipo alla Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, DEC 31 - Notte di Capodanno alla Casa Bianca per Donald Trump e la first lady Melania, che rientrano anticipatamente oggi dalla Florida disertando lo sfarzoso veglione da 500 invitati che avevano organizzato nella residenza di Mar-a-Lago. La presidenza non ha fornito alcuna spiegazione limitandosi a dire che "durante le feste il presidente Trump continuera' a lavorare incessantemente per il popolo americano" e che il suo programma "comprende molti incontri e telefonate".

L'improvviso cambiamento di programma e' stato annunciato poche ore dopo che il senatore repubblicano Josh Hawley ha rivelato che intende contestare il risultato delle elezioni il 6 gennaio quando il Congresso si riunira' per ratificare la vittoria di Joe Biden. Una mossa destinata a fallire ma che asseconda il tentativo del presidente di seminare caos dentro e fuori il parlamento nell'ultimo giorno utile per ribaltare l'esito di un voto che continua infondatamente a ritenere fraudolento.

Il rientro a sorpresa di Trump arriva anche sullo sfondo delle crescenti tensioni con Teheran: Washington teme una ulteriore vendetta nell'anniversario, il 3 gennaio, dell'eliminazione del generale iraniano Qassem Soleimani, dopo l'attacco missilistico ad una base Usa in Iraq nei giorni successivi al blitz e il recente lancio di un razzo contro l'ambasciata americana a Baghdad. (ANSA).