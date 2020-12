Hong Kong:Pompeo,Cina dittatura fragile se arresta militanti

(ANSA) - WASHINGTON, DEC 31 - Il segretario di stato Usa Mike Pompeo ha criticato duramente l'arresto di militanti pro democrazia di Hong Kong che avevano tentato di fuggire in nave dalla loro città. "Un regime che impedisce ai propri cittadini di partire non può aspirare alla grandezza e alla leadership mondiale. Non è altro che una dittatura fragile, che ha paura del proprio popolo", ha affermato il capo della diplomazia americana. (ANSA).