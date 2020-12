Usa: passeggeri dal Regno Unito solo con test Covid negativo

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 25 DIC - Le autorità statunitensi hanno annunciato che i passeggeri in arrivo con voli dal Regno Unito dovranno essere negativi al test per il coronavirus prima della partenza: è l'ultima restrizione imposta a causa di una nuova variante del Covid-19 individuata nel Regno Unito e che ha portato molti Stati in tutto il mondo a misure analoghe. La nuova regola entrerà in vigore lunedì e richiederà un test negativo entro 72 ore dalla partenza, hanno sottolineato in un comunicato i Centers for Disease Control and Prevention.

