Fauci si vaccina in diretta, 'è sicuro ed efficace'

(ANSA) - WASHINGTON, 22 DIC - Il virologo americano Anthony Fauci si è vaccinato in diretta streaming insieme ad altri responsabili e membri dello staff dell'Istituto nazionale per le malattie infettive statunitense. Fauci ha quindi ribadito l'appello agli americani a seguire il suo esempio, garantendo come il vaccino anti-Covid sia efficace e sicuro. (ANSA).