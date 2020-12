Amazzonia:media,John Kerry vuole dialogo con governo Brasile

(ANSA) - BRASILIA, 21 DIC - L'ex segretario di Stato americano durante l'amministrazione del presidente Barack Obama, John Kerry, scelto come futuro consigliere per le questioni ambientali del presidente Usa eletto Joe Biden, è "interessato ad analizzare la situazione in Amazzonia con il governo brasiliano", secondo quanto riportato oggi dalla stampa locale.

Durante la campagna elettorale, l'allora candidato alla presidenza del Partito democratico ha avvertito che, se fosse stato eletto, avrebbe potuto applicare sanzioni economiche al Brasile a causa della crescita della deforestazione amazzonica.

Da parte sua, Bolsonaro ha espresso il proprio sostegno alla rielezione del repubblicano Donald Trump, oltre a respingere al mittente l'avvertimento di Biden.

Dopo le elezioni Usa del 3 novembre, il presidente sudamericano ha dichiarato di essere pronto a respingere con la "polvere da sparo" un'eventuale incursione statunitense in Amazzonia.

Nel frattempo, la scorsa settimana, la futura segretario degli Interni Usa, la deputato indigena Deb Haaland, ha accusato Bolsonaro di "distruggere la foresta amazzonica e mettere il nostro pianeta a rischio di un disastro climatico". (ANSA).