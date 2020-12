Trump critica il lockdown in Gb, 'cura peggiore del male'

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - In un tweet Donald Trump ha implicitamente criticato le misure restrittive scattate nel Regno Unito, scrivendo: "Noi non vogliamo avere dei lockdown. La cura non può essere peggiore del problema stesso!", ha scritto il presidente Usa, ritwittando il messaggio del primo ministro Boris Johnson sul lockdown a Londra e in altre parti della Gran Bretagna. (ANSA).