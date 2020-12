Covid: Fauci rassicura bimbi, ho vaccinato Babbo Natale

(ANSA) - NEW YORK, 19 DIC - Anthony Fauci, il super esperto americano in malattie infettive, rassicura i bambini: "sono andato al Polo Nord e ho vaccinato personalmente Babbo Natale così può consegnare i regali". La rassicurazione, tramite un'intervista su Cnn, arriva in risposta ai timori sollevati da molti bambini che nell'era del Covid temono per i loro regali e per la sicurezza di Babbo Natale. (ANSA).