Spari a Ny, morto uomo ferito da polizia

(ANSA) - WASHINGTON, 14 DIC - L'uomo armato che ha sparato davanti alla cattedrale di St. John Divine a Manhattan alla fine di un concerto di Natale e che è stato colpito dal fuoco della polizia è morto. Il decesso è stato dichiarato nell'ospedale in cui era stato portato. Il colpo fatale lo avrebbe raggiunto alla testa. Non è ancora nota la sua identità. Si sa solo che sarebbe un cinquantenne. In una conferenza stampa gli agenti intervenuti sono stati definiti "eroi". Davanti alla cattedrale c'erano in quel momento centinaia di persone.