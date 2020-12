Sostenitori Trump marciano su Washington, tafferugli

(ANSA) - WASHINGTON, 12 DIC - Centinaia di sostenitori di Donald Trump stanno convergendo sulla capitale Washington per protestare contro l'elezione di Joe Biden e la decisione della Corte Suprema di non sostenere l'azione legale promossa dal Texas tesa a ribaltare l'esito del voto. La 'Marcia per Trump' è iniziata in mattinata nell'area di Capitol Hill, sede del Congresso. Si temono scontri con i contromanifestanti che si vanno schierando per proteggere 'Black Live Matter Plaza', davanti alla Casa Bianca. Nella notte già qualche tafferuglio con calci e spintoni. Almeno cinque gli arresti.(ANSA).