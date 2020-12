Covid: ancora record di contagi in Usa, oltre 3.300 morti

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Nuovo record di contagi in 24 ore negli Usa: si registra nella giornata di ieri con 231.775 casi confermati, stando ai dati della Johns Hopkins University e al Covid Tracking Project (CTP), riferisce la Cnn. Recoprd anche per i ricoveri e per i decessi lergati al coronavirus, 3.309, picco dall'inizio della pandemia. E sempre stando ai dati della Johns Hopkins, si registrano tutti a dicembre i cinque giorni peggiori per il numero di nuovi contagi, con l'11 di dicembre - ieri- in cima alla lista nera. (ANSA).