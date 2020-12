'Biden sceglie Susan Rice per consiglio politica interna'

(ANSA) - WASHINGTON, DEC 10 - Joe Biden ha scelto Susan Rice, ex consigliera per la sicurezza nazionale con Barack Obama, per guidare il consiglio di politica interna della Casa Bianca. Lo scrive Politico.

Rice, ex ambasciatrice Usa all'Onu, era stata considerata tra i candidati a vicepresidente e a segretario di stato. Data la sua esperienza di politica estera, l'incarico appare come una sorpresa ma secondo alcuni osservatori si spiega in parte col fatto che non e' sottoposto alla conferma del Senato, dove la Rice incontrerebbe la forte opposizione dei repubblicani per la sua gestione dell'attacco contro il consolato statunitense a Bengasi del 2012. (ANSA).