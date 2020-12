Procuratrice Ny, avanti indagini Tump

(ANSA) - WASHINGTON, 4 DIC - "Le indagini sulla Trump Organization andranno avanti, eventuali provvedimenti di grazia del presidente Trump non potranno comprometterle": lo ha detto la procuratrice dello stato di New York, Letitia James, che da mesi indaga sull'azienda di famiglia di Donald Trump. Stesso discorso per le indagini condotte dal procuratore distrettuale di Manhattan Cyrus Vance. La procuratrice ha quindi assicurato che le indagini si basano e si baseranno "solo sui fatti: la politica - ha detto - resta fuori dalla porta". (ANSA).