Ivanka ascoltata su Inauguration Day

(ANSA) - WASHINGTON, 3 DIC - Ivanka Trump è stata chiamata a deporre davanti agli inquirenti della procura della capitale Washington nell'ambito di un'indagine per uso improprio dei fondi dell'Inauguration Day del padre, Donald Trump, nel gennaio del 2017. Secondo gli inquirenti il comitato per l'inaugurazione nominato da Donald Trump, organizzazione no profit, avrebbe speso in maniera non consona oltre un milione di dollari, pagando più del dovuto anche il Trump Hotel di Washington.

La deposizione è avvenuta nella giornata di martedì. (ANSA).