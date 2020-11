Rohani, con Biden possibili rapporti come prima di Trump

(ANSA) - TEHERAN, 25 NOV - L'Iran e gli Usa possono "facilmente" tornare ai rapporti che esistevano prima dell'elezione alla Casa Bianca di Donald Trump, cioè all'epoca dell'amministrazione Obama che firmò con Teheran l'accordo sul nucleare. Lo ha detto oggi il presidente iraniano Hassan Rohani.

L'amministrazione di Joe Biden, ha affermato Rohani, dovrebbe "compensare per le politiche sbagliate" di Trump. "In tal caso - ha aggiunto - Teheran e Washington potranno cambiare completamente la situazione e avviare un nuovo cammino in tutti i campi". (ANSA).