Biden, 'transizione iniziata, riunioni già in corso'

(ANSA) - WASHINGTON, 25 NOV - "La transizione è già iniziata": lo ha detto Joe Biden nel corso di un'intervista a Nbc, la prima da presidente eletto. "Stiamo già partecipando ai briefing, stiamo già avendo avendo delle riunioni di lavoro con il Covid team della Casa Bianca, e stiamo discutendo non solo come distribuire il vaccino ma come renderlo disponibile a tutti", ha detto Biden. (ANSA).