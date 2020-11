Biden: non sarà un terzo mandato Obama

(ANSA) - WASHINGTON, 24 NOV - "Il mio non sarà un terzo mandato Obama". Joe Biden, nella sua prima intervista tv da presidente Usa eletto, assicura come la sua amministrazione non solo rappresenterà un momento di rottura e di cambiamento radicale con i 4 anni di Donald Trump alla Casa Bianca ma sarà anche una svolta rispetto agli 8 passati da vicepresidente accanto al suo amico Barack: "Oggi gli Stati Uniti affrontano un mondo totalmente differente", ha spiegato riferendosi soprattutto alla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19.

Nel sottolineare come "l'America First abbia significato un'America rimasta da sola", Biden però apre agli avversari politici e allo stesso Trump. Nel primo caso afferma di non essere contrario all'ipotesi dell'ingresso nella sua squadra di governo di un repubblicano e poi assicura come non userà mai il dipartimento di giustizia "come uno strumento personale" per indagare e in qualche modo punire Trump: "Questo e' quello che farebbe lui", ha aggiunto.