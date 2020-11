Trump da' l'ok alla transizione di poteri

(ANSA) - WASHINGTON, 24 NOV - Donald Trump ha annunciato su Twitter che ha dato l'ok alla transizione dei poteri.

"Nel miglior interesse del nostro Paese sto raccomandando che Emily (Murhpy, responsabile della General Services Administration, ndr) e il suo team facciano cio' che e' necessario fare in riferimento ai protocolli iniziali e ho detto al mio team di fare lo stesso". "C'è qualcosa che blocchi l'aver dato il consenso alla GSA (la General Services Administration) di iniziare le operazioni preliminari alla transizione con i democratici alle nostre azioni legali su quelle che saranno considerate le elezioni più corrotte nella storia politica americana?", si chiede poi retoricamente il presidente uscente assicurando che "stiamo andando avanti a tutta velocità. Non cederemo mai ai voti falsi e a Dominio". Dominio è una delle società che ha gestito il voto per corrispondenza per Usa 2020 contestato dal tycoon. (ANSA).