Usa 2020: la Georgia certifica la vittoria di Biden

(ANSA) - WASHINGTON, 20 NOV - Il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, ha certificato la vittoria di Joe Biden nelle elezioni del 3 novembre, dopo che il riconteggio manuale delle schede ha confermato il vantaggio, seppur di misura, dell'ex vicepresidente su Donald Trump, staccato solo di 0,2 punti. Biden si attesta al 49,5%, Trump al 49,3%. In valori assoluti Biden, alla fine del riconteggio manuale, ha conquistato 2.475.141 voti contro i 2.462.857 di Trump, dunque 12.284 voti in più. Un risultato molto simile a quello che era emerso dal primo scrutinio attraverso le macchine elettorali, anche se con qualche voto in meno per Biden. (ANSA).