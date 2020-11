Ivanka Trump si sposta su Parler, il Twitter di destra

(ANSA) - NEW YORK, 18 NOV - Ivanka Trump è l'ultima parente di Donald Trump ad unirsi a Parler, l'equivalente di Twitter popolare tra i conservatori perchè non censura o critica i micromessaggi dei suoi iscritti se a contenuto fuorviante, razzista o violento.

La figlia del presidente uscente ha annunciato ai suoi 10 milioni di seguaci Twitter di essersi spostata sulla piattaforma rivale, seguendo in questo l'esempio del fratello Eric, della cognata Lara e della sorellastra Tiffany, quest'ultima su Parler da giugno con un seguito di 153 mila fan.

Parler è finanziato dall'investitore degli hedge funds Robert Mercer e dalla figlia Rebekah, entrambi attivi a difesa di molte cause conservatrici. Mercer padre era anche il principale investire di Cambridge Analytica, la società di consulenza chiusa nel 2018 dopo esser stata coinvolta in un clamoroso scandalo sulla vendita dei dati di decine di milioni di iscritti a Facebook. (ANSA).