Biden, spero Trump diventi un po' più assennato

(ANSA) - WASHINGTON, 16 NOV - "Sono speranzoso che Donald Trump diventi leggermente più assennato": così Joe Biden ha risposto a chi gli chiedeva su come possa essere superata la situazione di stallo verso la transizione.

"Trovo questa situazione più imbarazzante per il Paese che dannosa per la capacità di avviare la mia azione", ha aggiunto Biden. (ANSA).