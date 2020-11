Usa 2020, Trump tira dritto: "Vinceremo"

(ANSA) - NEW YORK, 11 NOV - "We will win" ("Vinceremo"), in lettere tutte maiuscole. Lo twitta il presidente americano in carica Donald Trump, allegando al suo cinguettio un video dei suoi fan.

Secondo indiscrezioni, Trump si è riunito nelle ultime ore con i suoi collaboratori per definire la strada andando avanti.

Il presidente Usa non ha ancora infatti concesso la vittoria nelle elezioni allo sfidante democratico Joe Biden.