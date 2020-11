Biden crea transition team dedicata a crisi Covid

(ANSA) - NEW YORK, 12 NOV - Un transition team solo per il Covid per coordinare la risposta alla pandemia all'interno del governo. E' l'ultima iniziativa del presidente-eletto Joe Biden.

Il gruppo è separato dalla task force per il coronavirus già presentata e il cui compito è quello di consigliare direttamente il presidente e gestire la comunicazione pubblica dell'amministrazione sul tema. Il trasition team per il Covid ha invece come obiettivo quello di coordinare la risposta all'intenro del governo, segnalando la volontà di Biden di adottare un approccio ampio per affrontare l'emergenza. (ANSA).