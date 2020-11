Usa 2020: Ap, dem riconquistano controllo della Camera

(ANSA) - WASHINGTON, 11 NOV - I democratici hanno riconquistato per altri due anni la maggioranza della Camera, assicurandosi il controllo di almeno 218 seggi, secondo l'Ap, che conferma cosi' le proiezioni dei vari media Usa all'indomani delle elezioni.

In questo modo avranno il controllo della House per quattro anni consecutivi per la seconda volta dal 1995, quando i repubblicani misero fine a 40 anni di dominio democratico. Il partito dovrebbe vincere altri seggi, ma difficilmente raggiungera' la soglia degli attuali 232 seggi dopo una inattesa rimonta repubblicana che potrebbe strappare almeno una decina di scranni. (ANSA).