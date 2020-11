Covid: 'a dicembre un milione di casi al giorno in Usa'

(ANSA) - NEW YORK, 11 NOV - Gli Stati Uniti potrebbero raggiungere quota 1 milione di nuovi casi di Covid al giorno entro la fine del 2020. Lo afferma uno studio di Pantheon Macroeconomica citato dai media americani, secondo il quale il traguardo sarà raggiunto se i contagi continueranno a crescere del 34% a settimana come nell'ultimo mese.

Altri studi sono più conservatori nelle stime. Secondo l'istituto per la sanità della University of Washington, alla fine di dicembre potrebbero esserci quasi 306.000 casi al giorno, con la situazione destinata a peggiorare in gennaio raggiungendo i 793.000 contagi al giorno. (ANSA).