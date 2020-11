Usa: inondazioni in sud Florida per tempesta tropicale Eta

(ANSA) - NEW YORK, 10 NOV - La tempesta tropicale Eta ha colpito ieri con gravi inondazioni le aree urbane più densamente popolate del sud della Florida. Dalle Keys a Fort Lauderdale, vicino a Miami, tante auto sono state sommerse, attività invase dall'acqua, interi quartieri inondati.

Dopo aver colpito il Nicaragua come uragano di categoria 4 e aver ucciso quasi 70 persone dal Messico a Panama, la tempesta si è spostata nel Golfo del Messico ieri vicino al punto in cui le Everglades incontrano il mare, con raffiche di vento a oltre 81 km orari. "E' stato molto peggio di quanto avremmo mai potuto immaginare, ed eravamo preparati", ha spiegato Arbie Walker, uno studente di 27 anni, che si è ritrovato l'appartamento a Fort Lauderdale inondato da oltre 18 cm di acqua, mentre l'auto di sua sorella è stata sommersa per metà. (ANSA).