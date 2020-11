Trump contesta voto in Pennsylvania, fatti illegali

(ANSA) - WASHINGTON, 09 NOV - Donald Trump su Twitter contesta il voto in Pennsylvania, lo stato che ha dato la vittoria a Joe Biden. "Ci hanno impedito di osservare il conteggio dei voti. Impensabile e illegale in questo Paese", scrive il presidente americano uscente che definisce il Nevada, altro stato in cui va avanti lo spoglio, "una fogna piena di voti falsi": "Si stanno scoprendo cose che quando verranno rivelate saranno assolutamente scioccanti". Trump parla poi di "grande vittoria" in Georgia, anche se è ancora in corsa il conteggio e Biden risulti in leggero vantaggio. (ANSA).