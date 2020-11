All'asta la pistola usata da Sean Connery nel primo 007

(ANSA) - LOS ANGELES, 09 NOV - La pistola Walther PP utilizzata da Sean Connery nel primo film di James Bond andrà all'asta il mese prossimo a Los Angeles, con una base tra i 150mila ed i 200mila dollari. Il grande attore scozzese, scomparso il mese scorso all'età di 90 anni nella sua casa alle Bahamas, utilizzò la pistola nel film del 1962 "Dr. No", che diede inizio alla fortunatissima saga dell'agente segreto britannico.

"La sagoma di 007 che impugna questa pistola diventerà l'immagine più iconica del franchise di James Bond e uno dei riferimenti alla cultura pop più riconoscibili di tutti i tempi", ha detto Martin Nolan, direttore esecutivo della casa d'aste Julien's.

In "Dr. No" i capi del servizio segreto britannico ordinano ad un riluttante Bond di abbandonare la sua vecchia pistola Beretta mal funzionante per la Walther, che "colpisce come un mattone attraverso una finestra". Le versioni della Walther rimarranno l'arma da fuoco caratteristica di 007, per quasi 25 film.

La pistola di Bond sarà uno degli oltre 500 articoli dell'asta "Icons & Idols TRILOGY: Hollywood" che si terrà a Beverly Hills e online il 3 dicembre. Altri cimeli degni di nota includeranno un casco da pilota indossato da Tom Cruise in "Top Gun" e una giacca da motociclista in pelle indossata da Arnold Schwarzenegger in "Terminator 2". (ANSA).