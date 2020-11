Trump, da lunedì offensiva legale, io legittimo vincitore

(ANSA) - WASHINGTON, 07 NOV - L'offensiva legale di Donald Trump contro il risultato delle elezioni inizierà "lunedì per assicurare che le leggi elettorali siano rispettate e che venga eletto il legittimo vincitore". Lo afferma Donald Trump, assicurando che "questa elezione è lungi dall'essere finita. La vittoria di Joe Biden non è stata certificata in tutti gli Stati". (ANSA).