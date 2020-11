Capo staff Casa Bianca ha il Covid

(ANSA) - WASHINGTON, 7 NOV - Il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, ha contratto il coronavirus. Lo riportano alcuni media Usa. Meadows è stata una delle pochissime persone a restare al fianco di Donald Trump quando il presidente americano è rimasto a sua volta contagiato ed era in isolamento alla Casa Bianca. I due sono spesso rimasti insieme a lavorare nella stessa stanza anche nell'ospedale in cui Trump è stato ricoverato. L'agenzia Bloomberg riporta come anche un membro dello staff della campagna elettorale del presidente è risultato positivo al Covid. Meadows è stato sempre al fianco di Trump nel tour de force finale dei comizi elettorali del presidente, e la notte dell'Election Day, il 3 novembre, era al party organizzato alla Casa Bianca per seguire i risultati del voto e al quale erano presenti almeno 25 invitati.