Biden, 'numeri dicono che vinceremo'

(ANSA) - WASHINGTON, 7 NOV - "Non abbiamo ancora una dichiarazione finale, ma i numeri sono chiari, e ci dicono che vinceremo. Vinceremo la Georgia e vinceremo la Pennsylvania": lo ha detto Joe Biden parlando a Wilmington in quella che doveva essere la festa della vittoria. Ma il conteggio in cinque Stati chiave è ancora in corso. "Siamo in corsa per raggiungere i 300 grandi elettori. Abbiamo già 74 milioni di voti, il ticket più votato della storia", ha aggiunto Biden. "Saremo i primi democratici in anni a vincere in Georgia e Arizona". Biden parla a Wilmington, in Delaware, insieme a Kamala Harris. "Agirò fin dal primo giorno per fermare il Covid", promette."E' il tempo di dire basta alla rabbia e alla demonizzazione nella politica", conclude, "la grande maggioranza degli americani che hanno votato - il suo appello - vuole che il vetriolo sia messo fuori dalla politica e che il Paese si unisca e guarisca le sue ferite".