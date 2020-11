Biden lancia sito transizione, 'Build Back Better'

(ANSA) - WASHINGTON, 05 NOV - Il candido democratico alle presidenziali, Joe Biden, lancia il sito per la transizione.

Anche se il voto non ha prodotto finora alcun vincitore, l'ex vicepresidente e la sua candidata alla vicepresidenza Kamala Harris lanciano il sito 'Build Back Better' che vede nell'hompage Biden e la scritta 'Biden-Harris Transition'. Lo riferisce l'emittente americana Abc. (ANSA).