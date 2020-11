Trump, abbiamo vinto ovunque, anche in Pennsylvania

(ANSA) - WASHINGTON, 04 NOV - "Ringrazio gli americani, abbiamo vinto ovunque, risultati fenomenali": Così Donald Trump si è presentato nella East Room della Casa Bianca dove ad attenderlo c'erano circa 250 invitati. "Stiamo vincendo anche in Pennsylvania, con un margine veramente enorme. La partita non è chiusa", ha proseguito il presidente Usa. "E' chiaro che abbiamo vinto in Georgia e North Carolina", ha aggiunto Trump, riferendosi a due stati chiave per i quali non è stato ancora dichiarato un vincitore. (ANSA).