Usa 2020: Berlino, vogliamo un 'new deal' dopo il voto

(ANSA) - BERLINO, 03 NOV - Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha invocato un "new deal" con gli Usa dopo le elezioni. "Auguriamo a tutti gli americani una buona, leale e soprattutto pacifica giornata elettorale", ha affermato. Per risolvere i problemi globali serve "un'alleanza transatlantica funzionante", ha affermato. "Vogliamo un new deal nella nostra partnership, e siamo pronti a investire nel futuro come partner transatlantico, per affrontare insieme i problemi globali", ha concluso. (ANSA).