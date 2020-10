Usa 2020: Trump, stiamo facendo bene, verso l'onda rossa

(ANSA) - NEW YORK, 31 OTT - "Stiamo facendo molto bene, un'onda rossa si sta formando, come potete vedere. Stiamo facendo bene fra gli elettori afroamericani e gli ispanici". Lo afferma Donald Trump a tre giorni dalle elezioni e aprendo una giornata che lo vede impegnato in quattro eventi in Pennsylvania, uno degli stati chiave per la conquista della Casa Bianca. (ANSA).