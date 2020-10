Trump cambia programma, cancella festa al Trump Hotel

(ANSA) - WASHINGTON, 30 OTT - Donald Trump cambia programma per la notte elettorale e annulla la sua prevista apparizione al Trump International Hotel di Washington, dove la sua campagna elettorale stava organizzando i preparativi per un 'night party', una festa per celebrare la sua vittoria, come emerso nei giorni scorsi da una serie di comunicazioni ai supporter del presidente. Trump dunque dovrebbe restare alla Casa Bianca e seguire da lì gli sviluppi della incerta notte elettorale.

Intanto il presidente twitta sulla pandemia: "Stiamo facendo molto meglio dell'Europa", ribadendo la sua tesi: l'impennata dei contagi in Usa, con oltre 9 milioni di casi e mille vittime al giorno, sarebbe legata al maggior numero di test effettuati.

"Più test, più casi", afferma il presidente americano: "Abbiamo i migliori test. I decessi sono bassi. Gli ospedali hanno una capacità maggiore! Le cure stanno funzionando" (ANSA).