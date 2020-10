Uragani: Messico, emergenza per Zeta in Yucatan

Accompagnato da piogge battenti e forti venti, l'uragano Zeta ha toccato terra la notte scorsa in Messico, con categoria 1, all'altezza del municipio di Chemuyil, vicino a Tulum, nello Stato di Quintana Roo. Lo riferisce oggi la tv Milenio.

Di fronte all'emergenza le autorità messicane hanno attivato l'allarme rosso per i municipi di Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres e Lázaro Cárdenas.

Nello stesso tempo il governatore dello Stato, Carlos Joaquín, ha reso noto che da ieri sera in molte delle città interessate dall'uragano Zeta sono stati abilitati rifugi temporanei, a disposizione dei cittadini che si trovassero in particolare difficoltà.

Particolare assistenza è stata inoltre disposta per alcune migliaia di turisti che si trovano negli hotel della zona, soprattutto a Tulum, e Cozumel.

Infine, il Centro nazionale degli uragani (Nhc) statunitense ha indicato da parte sua che il fenomeno dovrebbe indebolirsi nel corso della giornata nella sua evoluzione sulla penisola dello Yucatán.(ANSA).