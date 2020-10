Wall Street scarica Trump, non è più un investimento

(ANSA) - WASHINGTON, 22 OTT - Wall Street non considera più Donald Trump un investimento conveniente. Almeno stando ai numeri, con la comunità finanziaria che - secondo alcuni dati pubblicati sui media Usa - ha versato alla campagna per la rielezione del presidente americano circa 13 milioni di dollari contro gli oltre 20 milioni di quattro anni fa. A scaricare The Donald molti investitori degli ambienti repubblicani e conservatori che lo avevano appoggiato nella sfida a Hillary Clinton. (ANSA).