Usa 2020: Obama ritorna in pista sabato a Miami

(ANSA) - WASHINGTON, 22 OTT - Barack Obama torna nuovamente in campo per Joe Biden e Kamala Harris con un comizio sabato a Miami, Florida, uno degli stati in bilico. Lo rende noto la campagna del candidato dem. Il focus e' sulla comunita' ispanica. L'ex presidente ha tenuto il suo primo rally di persona ieri a Philadelphia, con un attacco senza precedenti contro Donald Trump. (ANSA).