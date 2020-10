Usa:Kim Kardashian,mi dissero di non andare alla Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, OCT 19 - "In molti mi hanno chiamato e mi hanno detto: non mettere piede alla Casa Bianca altrimenti ti giochi la reputazione. Io, però, un piede alla Casa Bianca l'ho messo per tutte quelle persone che non hanno una chance". Kim Kardashian, in un'intervista a David Letterman, spiega la sua scelta di collaborare con l'amministrzione Trump sulla riforma della giustizia.

In un'intervista che andrà in onda mercoledì durante il primo episodio della serie 'My Next Guest Needs No Introduction' su Netflix, Kim Kardashian non critica l'amminsitrazione Trump e, anche se incalzata, non dice nulla di negativo sulla sua esperienza alla Casa Bianca. La star dei reality ha visitato Donald Trump nello Studio Ovale nel 2018 e la sua pressione sull'amministrazione si è tradotta nella grazia per Alice Johnson, condannata per il possesso di cocaina.

Kardashian, riporta il DailyBeast, nel corso dell'intervista non dice per chi voterà. Nel 2016 aveva votato per Hillary Clinton. (ANSA).