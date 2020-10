Positivo un passeggero che ha volato in aereo con Biden

(ANSA) - NEW YORK, OCT 15 - Un passeggero dell'aereo della campagna elettorale di Joe Biden è risultato positivo al coronavirus. La persona, un funzionario della società di charter usata dal comitato dell'ex vicepresidente, ha viaggiato a bordo del velivolo questa settimana durante i viaggi del candidati democratico in Ohio e Florida ma sedeva ad almeno 15 metri da Biden. Tutti e due hanno sempre indossato la mascherina. Lo riferisce la campagna di Biden, sottolineando che i medici hanno detto che non è necessaria alcuna quarantena per Biden. (ANSA).