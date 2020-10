Usa: Barrett schiva le domande sull'aborto, 'sarò obiettiva'

(ANSA) - WASHINGTON, 13 OTT - Amy Coney Barrett, la giudice cattolica conservatrice nominata da Donald Trump alla Corte Suprema, davanti alla commissione giustizia del Senato schiva le domande sull'aborto e sul destino della storica sentenza del 1973 'Roe v Wade'. "Non e' opportuno che io mi pronunci su casi precedenti prima di essermi insediata", ha risposto la giudice, che incalzata dalla senatrice democratica Dianne Feinstein ha aggiunto: "Seguiro' la legge".

Barrett ha comunque ribadito che in tutti i casi "ascoltero' entrambe le parti", assicurando "obiettivita'" e di essere in grado di mettere da parte le convinzioni religiose nel prendere le decisioni: "Il mio faro e' la legge". (ANSA).