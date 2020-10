Harris, Trump su virus più grosso fallimento storia Usa

La gestione dell'amministrazione Trump della pandemia è stato "il più grosso fallimento della storia americana": è il primo colpo assestato da Kamala Harris nel duello tv con Mike Pence.

I due si confronteranno per 90 minuti senza interruzioni pubblicitarie sul palco della Kinsbury Hall della Utah University a Salt Lake City. A moderare Susan Page di Usa Today.

Harris e Pence resteranno seduti a distanza di quasi 4 metri, divisi da alcuni pannelli di plexigas contro il rischio di contagio da Covid. Obbligo di test, mascherina e distanziamento sociale per tutti gli ospiti. Secondo media e analisti, si tratta del più importante confronto tv per i vice da 40 anni.

"Donald Trump e Mike Pence sapevano in anticipo della pericolosita' del virus e lo hanno nascosto, minimizzando la sua gravita". E anche oggi non hanno un piano": continua l'affondo sulla pandemia di Kamala Harris, che ha citato anche l'intervista in cui il presidente ammetteva al giornalista Bob Woodward di sapere gia' da tempo della pericolosita' del Covid-19 ma di non voler creare panico.

Da parte sua, Pence ha accusato Joe Biden e Kamala Harris di "minare la confidenza" degli americani nel vaccino che a suo avviso arrivera' entro fine anno. Il vicepresidente ha inoltre sostenuto che il piano di Biden contro la pandemia "sembra un plagio del nostro".

"Trump ha messo la salute degli americani al primo posto", "abbiamo promosso la piu' grande mobilitazione dalla seconda guerra mondiale in termini sanitari", ha proseguito Pence difendendoi il lavoro del presidente contro la pandemia e ricordando che Joe Biden era contro il bando sui viaggi dall'estero, da lui definito "xenofobo".