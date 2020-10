Harris, Trump-Pence hanno nascosto pericolosità virus

(ANSA) - WASHINGTON, 08 OTT - "Donald Trump e Mike Pence sapevano in anticipo della pericolosità del virus e lo hanno nascosto, minimizzando la sua gravità. E anche oggi non hanno un piano": continua l'affondo sulla pandemia di Kamala Harris, che ha citato anche l'intervista in cui il presidente ammetteva al giornalista Bob Woodward di sapere già da tempo della pericolosità del Covid-19 ma di non voler creare panico.(ANSA).