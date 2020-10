Trump: non fatevi condizionare dal virus

(ANSA) - WASHINGTON, 5 OTT - "State attenti, siate prudenti, ma uscite fuori, non lasciate dominarvi dal virus, si può combattere": questo il messaggio agli americani del presidente Donald Trump, in un video rilasciato subito il suo rientro alla Casa Bianca dall'ospedale dove era ricoverato per coronavirus.

"Negli Stati Uniti ci sono stati oltre 205 mila morti per la pandemia, il presidente lo ricordi": così Joe Biden, in campagna elettorale in Florida, ha replicato al messaggio rassicurante dato da Trump.