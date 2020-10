Messico: almeno sei morti per la tempesta Gamma, inondazioni

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 05 OTT - Almeno sei persone sono morte e migliaia sono state costrette a lasciare le loro case a causa della tempesta tropicale Gamma, che ha innescato inondazioni e frane nel sud-est del Messico durante il fine settimana: lo hanno riferito le autorità.

Tra le vittime anche due donne e due bambini; la loro casa è stata sepolta da una frana in una zona montuosa dello Stato del Chiapas.

Altre due persone sono morte nello stato di Tabasco, dove la tempesta ha causato gravi inondazioni. Circa 3.600 persone sono state evacuate dalle loro case, secondo la Protezione civile, che ha affermato che in totale quasi 600.000 persone sono state colpite, principalmente dalle inondazioni.

Le autorità hanno aperto 131 rifugi di emergenza per le persone costrette a lasciare le loro case (ANSA).