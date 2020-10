Coronavirus:Airbnb Usa e Canada ferma prenotazioni Halloween

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Airbnb ha cancellato le prenotazioni di una notte negli Stati Uniti e in Canada per Halloween, nel timore di party e assembramenti pericolosi per la diffusione del contagio di coronavirus. Lo comunica, citata da vari media, la stessa piattaforma di prenotazioni, un cui portavoce ha detto che intende così tutelare le comunità.

Chi avesse già prenotato e pagato, assicura Airbnb, sarà rimborsato. (ANSA).