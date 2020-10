Usa:ok Camera a stimoli, Senato verso no

(ANSA) - NEW YORK, 2 OTT - La Camera americana approva il nuovo piano di stimoli da 2.200 miliardi di dollari presentato dai democratici. Un piano che è molto probabile venga bocciato al Senato controllato dai repubblicani. Il leader dei conservatori in Senato, Mitch McConnell, è infatti contrario ad approvare la spesa di ulteriore migliaia di miliardi di dollari di aiuti federali per rispondere alla pandemia. (ANSA).