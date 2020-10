Melania, io e Trump in quarantena come molti americani

(ANSA) - WASHINGTON, 02 OTT - "Come hanno fatto molto americani quest'anno, io e il presidente siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al Covid-19. Ci sentiamo bene e abbiamo posticipato tutti gli impegni imminenti.Per favore, assicuratevi di state al sicuro e tutti noi supereremo questo insieme": lo ha twittato la first lady Melania Trump, cercando di paragonare la situazione sua e del marito a quella di migliaia di americani nella pandemia. (ANSA).