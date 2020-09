Usa: da Hollywood al basket con Breonna Taylor, 'vergogna'

(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - "Vergogna": Breonna Taylor "merita giustizia". E' il messaggio delle star di Hollywood e di quelle dello sport americano sulla decisione del gran giurì sul caso di Breonna Taylor, l'afroamericana uccisa dalla polizia.

"Vergognati Kentucky. Breonne Taylor merita giustizia", dice Justin Bieber. George Clooney, nato in Kentucky, usa termini altrettanto duri: "Breonna Taylor è stata uccisa nel suo letto da tre agenti bianchi e nessuno è stato incriminato per la sua morte". "Il mio cuore è con Tamika Palmer, che dovrà ricordarsi ogni giorno che la sua bambina non tornerà a casa", twitta Oprah Winfrey rivolgendosi alla mamma di Breonna Taylor.

"Sono senza parole. Sono devastato. Volevamo giustizia per Breonna e abbiamo avuto giustizia per i muri dell'appartamento dei vicini e non per la sua vita. Non sono sorpreso dal verdetto ma questo non vuol dire che non fa male", twitta LeBron James.

"Le donne afroamericane sono le persone meno rispettate sulla terra. Prometto che farò del mio meglio per cambiare questo", aggiunge la star dell'Nba. (ANSA).